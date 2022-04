In fuga dalla guerra in Ucraina, partorisce a Nocera: è nato il piccolo Ivan Carlo

NOCERA SUPERIORE. Il miracolo della vita porta il nome di Ivan Carlo. A darlo alla luce, stamane, è stata Ivanna, una giovane mamma fuggita dall’Ucraina e che ha trovato casa presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Nocera Superiore. «Una bella storia - ha detto il sindaco Giovanni Maria Cuofano - che illumina ed alimenta la speranza di pace in terra ucraina. Al piccolo Ivan, alla madre e a don Giuseppe Perano che l’ha accolta tempo fa va l’abbraccio di tutta la comunità». Dopo un primo intervento in ospedale, lo scorso 16 marzo, questa mattina il parto all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Una gioia grande per la comunità ucraina accolta nelle strutture della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. Un’emozione condivisa anche da don Giuseppe Perano, il parroco di San Michele Arcangelo, che da settimane si dedica all’accoglienza dei rifugiati. «E’ stata una emozione bellissima. Alle 10.45 è nato, me lo hanno fatto vedere. Sono entrato come “padre putativo”. Ho incontrato la mamma. Stanno bene sia mamma che figlio. Ringrazio lo staff medico per la grande disponibilità e professionalità», ha detto don Giuseppe Perano al mensile "Insieme". Ieri mattina la madre era corsa in ospedale per un controllo: i medici del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Umberto I hanno accolto Ivanna per poi predisporre il ricovero. Questa mattina, poi, alle 10.45 hanno fatto nascere Ivan Carlo. Il bambino è venuto alla luce alle ore 10.51, si legge sul libro delle dediche sistemato all’esterno del reparto dell’ospedale Umberto I. Sul registro, è stata apposta la dedica del reparto di Ostetricia e Ginecologia.

APPROFONDIMENTI LA GUERRA LEGALE I russi contro Netflix: «Ridateci film e serie tv». Causa... OLIGARCHI Abramovich, congelati beni per 7 miliardi di dollari nel paradiso... IL CYBER ATTACCO Anonymous, ecco come ha colpito Putin: rubati 700 Gb di dati per...