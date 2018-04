In pochi secondi svuota la cassa del negozio di giocattoli: ecco all'opera il ladro esperto

Martedì 10 Aprile 2018, 17:22 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 17:24

L'identikit è in mano ai carabinieri anche grazie alle telecamere di videosorveglianza che lo hanno visto all'opera. Un ladro esperto, noto e che in pochi secondi è riuscita a "dribblare" l'attenzione della commessa per rubare l'incasso di un negozio di giocatori in un centro commerciale, il "Diano", ad Atena Lucana. I carabinieri della stazione di Sala Consilina sono stati avvertiti in poco tempo e hanno ricostruito tutti i movimenti del ladro, probabilmente di origine irachene. Ora è aperta la caccia per incastrarlo.