Pontecagnano, carabinieri salvano una 51enne dal suicidio

Aveva minacciato di toglieri la vita con un coltello. I carabinieri della stazione di Pontecagnano sono intervenuti presso un camping della località Faiano mettendo in salvo una 51enne in preda a una forte crisi: la donna era riuscita, per fortuna, soltanto a ferirsi lievemente. Messa in salvo dai militari, dopo averla riportata alla calma, sono riusciti a disarmarla, rimettendola poi alle cure del personale medico del 118.