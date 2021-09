In prima linea contro il covid: vacanza premio in Cilento per 4 infermiere

Vacanza premio in Cilento per quattro infermiere dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La città lombarda è stata una delle più colpite dalla pandemia. Ecco perché l’associazione Archimede, presieduta da Angelo De Luca, ha voluto offrire ad un gruppo di quattro operatrici sanitarie una vacanza ad Agropoli e un tour in barca per ringraziarle a nome di tutta la comunità per lo straordinario lavoro svolto.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Incassò indebitamente 85mila euro deve risarcire agenzia di... IL FESTIVAL Barbuti Festival ai tempi del Covid: il bilancio della 36esima... LE ELEZIONI De Luca e la rivoluzione della Sanità: «Investimenti da... LE ELEZIONI Di Maio a Salerno, regge il patto Pd-M5S: niente attacchi nel...

La comitiva ha gradito particolarmente il gesto e ha ringraziato tutti per l’ospitalità. «Siamo infinitamente grate alla Città di Agropoli , gli abitanti tutti, l’associazione Archimede Tour per la calorosa ospitalità e il meraviglioso regalo a noi offerto – scrivono le quattro infermiere a margine della loro vacanza in Cilento – Per noi è stato un onore veleggiare per il vostro mare, riscaldarci al sole delle vostre splendide coste e rigenerarci con i piatti della tradizione cilentana».

Non è la prima volta che vengono organizzate iniziative simili dall'associazione Archimede: lo scorso anno furono ospiti ad Agropoli degli infermieri dell'istituto Spallanzani di Roma.