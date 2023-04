Capaccio Paestum, Open - Outdoor Experiences: presentato il Salone attivitò all'aria aperta

“Open - Outdoor Experiences”. È stato presentato stamattina a Palazzo Sant’Agostino il programma del primo Salone delle Attività all’Aria Aperta che verrà organizzato a Paestum presso il Centro Espositivo NEXT (ex Tabacchificio Cafasso) dal 14 al 16 aprile.

Erano presenti il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, il Consigliere regionale, Andrea Volpe, il Consigliere provinciale delegato al turismo Pasquale Sorrentino, la Docente del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno e Direttore Osservatorio Parchi e Aree Protette del Mezzogiorno Clara Bassano, il Direttore generale di “Open – Outdoor Experiences” Angelo Coda e tutte le maggiori realtà associative che prenderanno parte alla tre giorni.

«Vedo questo appuntamento - dichiara il presidente Alfieri – con grande entusiasmo e ottime prospettive. È un momento di promozione della conoscenza per organizzare le tante risorse che abbiamo. Non necessitiamo di grandi investimenti perché queste risorse paesaggistiche sono già li che aspettano solo di essere organizzate in maniera sostenibile, con il massimo rispetto, per intercettare tutti coloro che amano la natura, l’ambiente e che venendo da noi creano lavoro ed economia».