In tenda sul monte Polveracchio rischia la vita: salvato 24enne

Un giovane di 24 anni è stato soccorso la scorsa notte dai volontari dai carabinieri, dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico e dai militari dell'Aeronautica militare sul monte Polveracchio, nel comune di Campagna, in provincia di Salerno. Aveva deciso di trascorrere la notte in tenda ma il forte vento in vetta, però, ha spazzato via la tenda lasciandolo all'addiaccio con il solo sacco a pelo. Spaventato, ha chiamato la famiglia, dicendo di essere infreddolito e senza un riparo e la famiglia, a sua volta, ha allertato il carabinieri che hanno poi chiesto l'intervento del Cnsas.

APPROFONDIMENTI IL CASO Aggredito con mazza da baseball titolare di un'officina a... IL CASO Lite in piazza Garibaldi a Napoli, accoltellato un peruviano L'INIZIATIVA Casa Mehari, s'inaugura la villa confiscata ai clan a Quarto

Immediatamente i tecnici sono partiti alla volta del Polveracchio per raggiungere il ragazzo e, nello stesso tempo, è stato richiesto anche l'intervento dell'Aeronautica militare che ha fatto decollare un velivolo da Pratica di Mare. La squadra di terra del Cnsas si è incamminata lungo i sentieri verso la vetta del Polveracchio; mentre l'elicottero dell'Aeronautica ha caricato a bordo un tecnico del Cnsas e si è diretto verso il punto segnalato, ha calato il tecnico con il verricello e, visto che il giovane non presentava problemi sanitari, ha recuperato entrambi, sempre al verricello. Il 24enne è stato trasportato fino al campo sportivo di Campagna.