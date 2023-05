Da Pagani a Maddaloni per rubare: tre giovane arrestati, avevano con loro la cassa di un negozio

Da Pagani a Maddaloni per rubare, ma è andata loro male. Sono stati sorpresi dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Maddaloni in via degli Osci mentre, con un piccone, stavano cercando di aprire la cassetta in metallo portata via poco prima dal registratore di cassa di un esercizio commerciale della zona. I tre, rispettivamente di 25, 24 e 21 anni, tutti di Pagani , sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. I Carabinieri della compagnia di Maddaloni sono intervenuti alle 2 di notte per la segnalazione di un furto in corso in un negozio di abbigliamento e generi diversi in via Sergente Del Monaco.

I militari dell'Arma dopo aver constatato l'avvenuta effrazione e il furto di parte del registratore di cassa, hanno avviato le ricerche intercettando i tre in via degli Osci, ancora intenti a forzare la cassetta rubata.