Lunedì 25 Giugno 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2018 06:45

CAVA DE' TIRRENI - Aggredita e ferita a uno zigomo solo per aver assistito a una colluttazione, scoppiata all’interno di uno dei vagoni del treno Salerno-Napoli. È accaduto nella mattinata di ieri. A provocare il violento diverbio è stato un giovane, che privo di biglietto, è stato bloccato dal controllore. La giovane cavese è stata colpita fortuitamente a uno zigomo da un pugno sferrato dal giovane, solo perché si trovava vicino all’addetto, preposto al controllo del ticket. Una vicenda che ha dell’incredibile proprio perché ha visto protagonista, suo malgrado, una ragazza di 25 anni cavese.Secondo le prime ricostruzioni, la giovane è salita sul treno che da Salerno avrebbe dovuta portarla a Napoli. Poco dopo la partenza è iniziato l’abituale giro di controllo dell’addetto delle ferrovie a verificare se tutti i passeggeri sono in possesso del biglietto di viaggio. Nel corso degli accertamenti, il controllore ha scoperto che uno dei pendolari era privo di tagliando. Dopo le prime parole, il ragazzo ha cercato di fuggire, ma il dipendente delle ferrovie è riuscito a bloccarlo. È stato allora che è scoppiata una colluttazione. Accanto al controllore c’era la ragazza che assisteva incredula alla scena. All’improvviso per un caso del tutto fortuito è stata colpita al volto da un pugno, sferrato dal passeggero colto senza biglietto. Un colpo allo zigomo molto forte. Per fortuna, all’altezza di Pagani, la colluttazione è stata sedata. Mentre la ragazza cavese è stata soccorso dal 118 di Scafati.