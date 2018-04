Martedì 3 Aprile 2018, 06:25 - Ultimo aggiornamento: 2 Aprile, 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPACCIO PAESTUM - Ha rischiato di finire in tragedia la gita d’istruzione di un gruppo di studenti provenienti dal Belgio che la domenica di Pasqua, nonostante il mare agitato, ha deciso di fare il bagno a Capaccio Paestum. Due di loro sono finiti in ospedale: uno è stato ricoverato in prognosi riservata, l’altro è stato dimesso dopo qualche ora.I ragazzi erano arrivati nella Città dei Templi in pullman, la mattina, da Castellammare di Stabia, dove soggiornavano, per visitare il parco archeologico: una gita di più giorni che prevedeva anche la visita a Paestum. Nel primo pomeriggio, la comitiva dall’area archeologica si è spostata in spiaggia, a Torre di Mare, per fare una passeggiata prima di rientrare in albergo. Considerato l’orario, erano le 14.30, e il giorno di festa, in giro non c’era nessuno: giusto qualche locale e qualche negozio aperti, i cui gestori si sono accorti di quanto stava avvenendo soltanto all’arrivo delle ambulanze. D’altronde è avvenuto tutto in una manciata di minuti. Tirava un vento freddo e il mare era molto agitato, eppure alcuni ragazzi del gruppo non hanno resistito alla tentazione di fare il bagno, nonostante le onde fossero alte e ignari di quanto possano essere pericolose le correnti del mare di Paestum. Alcuni, prudentemente, sono rimasti vicini alla riva, due di loro, invece, si sono allontanati di qualche metro e sono stati travolti dalle onde. Naturalmente, essendo ancora lontano l’inizio della stagione balneare, gli stabilimenti della zona erano chiusi e non c’era nessuno che li potesse soccorrere. Per fortuna sono riusciti a ritornare a riva, ma è stato subito chiaro che uno di loro aveva ingerito molta acqua e stava male. Appena giunto fuori dall’acqua, è crollato sotto gli occhi degli altri studenti e dei docenti che li accompagnavano. Oltre alla comitiva, fortunatamente in spiaggia c’era anche una signora italiana che, compresa la gravità della situazione, ha chiamato i soccorsi. Attivata la centrale operativa del 118, in pochi minuti sul posto sono arrivate le ambulanze rianimative della Croce Azzurra di Agropoli e Licinella. Uno dei due ragazzi, entrambi diciottenni, è stato trasportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è stato sottoposto ad accertamenti e dimesso dopo poche ore. Molto più preoccupanti le condizioni dell’altro diciottenne che aveva ingerito molta acqua e non riusciva a respirare.