«C’è un grosso equivoco, perché eravamo in blocco del turn-over e potevamo indire solo avvisi interni». Non ci stanno alle contestazioni mosse nei loro confronti dalla magistratura contabile della Campania i manager dell’Asl coinvolti nelle indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Salerno, che respingono sia l’accusa di «illegittima» attribuzione di incarichi dirigenziali «in carenza di procedure selettive aperte», perché impossibilitati, a loro dire, ad avviare bandi di concorso e avvisi pubblici, sia il danno erariale di quasi 2 milioni di euro, in quanto andrebbe calcolata solo la differenza tra gli stipendi già percepiti dai nominati e la somma attribuitagli per l’incarico. Si tratterebbe, in tutto, di una decina di posizioni pro-tempore, rinnovate di anno in anno e assegnate dopo il licenziamento dell’atto aziendale che assorbiva le vecchie 3 aziende sanitarie della provincia in un’unica Asl, prevedendo di conseguenza anche l’accorpamento di alcune strutture complesse. L’assegnazione degli incarichi di guida di queste strutture furono conferiti dall’azienda sanitaria attraverso procedure interne. Circostanza, quest’ultima, contestata dalla magistratura contabile.«Si sono dimenticati che essendoci il blocco del turn-over in Campania non potevamo avviare concorsi pubblici – spiega Antonio Squillante, direttore generale dell’Asl dal 2012 al 2015 – L’unico modo per dare l’incarico, tra l’altro temporaneo, quindi, era solo attraverso avviso interno, con dirigenti nostri, per poter cancellare, così, quelle strutture che risultavano duplicate. Se avesse vinto un dirigente dell’Asl di Milano, ad esempio, non avrei potuto assumerlo, perché non era in conformità col blocco del turn-over. Nella delibera, tra l’altro, c’è anche scritto che la nomina era temporanea, in attesa dello sblocco. Sono sicuro che anche questa vicenda si chiarirà, così come già avvenuto per altri procedimenti».