Mercoledì 19 Dicembre 2018, 18:54 - Ultimo aggiornamento: 19-12-2018 19:04

Incidente mortale questo pomeriggio sull'autostrada del Mediterraneo poco prima dell'uscita di Campagna. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Eboli che non hanno potuto far altro che costatre il decesso di un 42enne ebolitano che era alla guida di un'auto travolta da un'altro veicolo mentre percorrevano la corsia sud dell'autsorada. In ospedale sono state trasportate anche sei persone rimaste ferite nell'impatto tra i due veicoli.