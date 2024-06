Incendi in Cilento: fiamme in località Cerrine, intervento tempestivo dei soccorsi

I primi roghi estivi hanno colpito il Cilento. Le fiamme si sono sviluppate sulla collina in località Cerrine, al confine tra i comuni di Castellabate, Agropoli e Perdifumo. Due distinti focolai hanno impegnato i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e i volontari della Protezione Civile Cilento Castellabate, coordinati dal presidente Giovanni Marzucca.

Sul posto sono intervenuti, con il mezzo per l'antincendio boschivo, Mario Nicoletti, Antonio Materazzi e Alberto Guariglia, che sono riusciti a domare le fiamme e a bonificare l'area. Nei giorni scorsi, la Regione Campania ha annunciato l'entrata in vigore, dal 15 giugno prossimo, del periodo di grande pericolosità per gli incendi boschivi in Campania, sottolineando la necessità di adottare misure preventive per proteggere il patrimonio boschivo.

Al fine di salvaguardare il patrimonio boschivo, scattano 5 importanti misure: divieto di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 metri da essi, nonché nei pascoli; divieto di combustione di residui vegetali, agricoli e forestali; divieto di abbruciamento stoppe ed erbe infestanti, anche incolte; divieto di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a 1 chilometro dalle superfici boscate e pascoli, salvo deroghe specifiche; divieto di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli; usare motori o fornelli che producano brace o faville; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; far brillare mine;

fumare o compiere altra azione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio, gettare fiammiferi o sigarette accese; sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate.