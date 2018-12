Mercoledì 5 Dicembre 2018, 06:40

SCAFATI - Gli incendiano la porta di casa dopo aver cosparso di benzina lo zerbino posto davanti all’uscio. È un vero mistero quanto accaduto qualche notte fa in un condominio di via Passanti a Scafati, al primo piano. Un pensionato, 65enne, incensurato, ha dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per evitare che l’incendio sprigionatosi sul pianerottolo di casa potesse degenerare, causando danni ben più gravi. L’uomo era in casa, con la moglie ed i figli. Dormivano tutti quando è scattato l’allarme. Sarebbe stato proprio il pensionato ad accorgersi che qualcosa stava bruciando fuori alla porta di casa. Insospettito dal fumo, il 65enne si è diretto verso l’ingresso e ha visto che proprio la porta di casa era avvolta dalle fiamme. Immediata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, che si sono precipitati in via Passanti per sedare l’incendio. Fortunatamente il rogo è stato spento prima che potesse propagarsi all’interno dell’appartamento.