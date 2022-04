Quattro auto distrutte dalle fiamme a Battipaglia. Il maxi incendio si è verificato verso le tre delle scorsa notte in pieno centro, a piazza De Vita dove gli abitanti si sono svegliati e si sono precipitati per strada. Sono stati allertati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell'incendio e accertare se si è trattato di un atto doloso o accidentale.