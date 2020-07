Neanche il Covid ha fermato gli incendi a Battipaglia. Ieri sera, intorno alle 22, un incendio si è sviluppato nei pressi di via Fosso Pioppo. Le fiamme, in particolare, hanno interessato una delle numerose discariche a cielo aperto che, purtroppo, caratterizzano le stradine di campagna della città. Sul luogo, dopo l’allarme, sono sopraggiunti i vigili del fuoco e gli uomini del nucleo antincendio della Protezione civile di Battipaglia, che hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme. A quanto pare, l’incendio potrebbe essere di origine dolosa. Non è la prima volta che si sviluppano roghi di rifiuti, al punto che la popolazione è arrivata a manifestare più volte anche contro l’amministrazione per ottenere l’intensificazione dei controlli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA