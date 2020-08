Aveva minacciato gli ispettori ambientali, che stavano tentando di risalire all'origine di un incendio per poi segnalarlo alle autorità competenti. Per questo, è stato denunciato per reati ambientali un contadino di San Martino, a Cava de' Tirreni, sorpreso nel bel mezzo di un incendio di sterpaglie.

Il pericolo di incendi a Cava è molto sentito, al punto da spingere un avvocato, settimane fa, a presentare un esposto alla Procura della Repubblica contro ignoti per i tanti episodi rimasti senza un colpevole.

LEGGI ANCHE Incendi in montagna a Sarno, arrestato piromane

Nel caso specifico, circa una settimana fa, in località San Martino, gli ispettori ambientali sono stati impegnati nella segnalazione di alcuni incendi. Pur con qualche difficoltà per raggiungere la zona, a causa della foschia che rendeva l'aria molto pesante, il gruppo è stato ad un tratto aggredito e minacciato da un contadino, che ha fatto si che gli stessi si allontanassero dal luogo dove erano ben visibile le fiamme. Poco dopo, è intervenuto il gruppo della Protezione Civile, che è riuscita a domare l'incendio e a spegnerlo. L'uomo è stato poi segnalato all'autorità giudiziaria per aver impedito il controllo a un pubblico ufficiale, oltre che per minaccia e oltraggio e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. Per il contadino è scattata la denuncia alla Procura di Nocera Inferiore.

Nei giorni scorsi, sempre a Cava de' Tirreni, la polizia locale era intervenuta su segnalazione per un altro incendio di sterpaglie, nei pressi di Pregiato. Tre le persone identificate, sulle quali le indagini ora proseguono per verificare se far scattare per tutte e tre l'accusa di incendio colposo. L'identificazione è stata possibile attraverso l'analisi di dati e mappe catastali, che hanno permesso di risalire all'abitazione dove risiedevano le tre persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA