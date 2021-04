Pasqua di paura a Padula: attico in fiamme sulla Nazionale

Pasqua con paura quella vissuta all'alba a Padula lungo la strada Nazionale. L'attico di un'abitazione infatti è andata, per cause in corso di accertamento, in fiamme. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Pasquale Roberto. Nonostante le difficoltà i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme. Evidenti i danni.