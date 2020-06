Una imponente colonna di fumo nero ha invaso la zona compresa tra Fuorni e Pontecagnano, al confine con il territorio di Salerno. Nel pomeriggio, infatti, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco, del materiale ammassato nel piazzale antistante un capannone industriale ha preso fuoco. Il vento che sferzava la zona ha determinato il rapido propagarsi delle fiamme mentre l'odore acre di materiale plastico bruciato è arrivato fino all'abitato di Pontecagnano Faiano.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono comunque riusciti a domare le fiamme senza particolari problemi. Al momento non risultano coinvolte persone. Il traffico è andato in tilt anche per via dei curiosi che si sono fermati a immortalare la scena.