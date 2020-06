Attimi di paura nella tarda mattina ad Agropoli. E’ stato necessario l’intervento di due autobotti dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania per avere la meglio sulle fiamme divampate sulla collina delle Ginestre, in una zona dove sono presenti anche delle abitazioni, quest’ultime lambite dal rogo. Disagi anche alla circolazione ferroviaria considerato che il fuoco si è avvicinato pericolosamente ai binari e si sono registrati ritardi fino a 20 minuti. Non si esclude che l'incendio abbia origine dolosa. Del resto non è il primo in zona. Tra Agropoli e Ogliastro Cilento, in particolare nella frazione Frascinelle, già diversi i roghi registrati in queste settimane, alcuni anche durante il lockdown. © RIPRODUZIONE RISERVATA