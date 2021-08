Un incendio si è verificato nella tarda mattinata ad Eboli, in via Olevano. Le fiamme hanno danneggiato l'impianto della pubblica illuminazione e la linea elettrica. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e la polizia municipale che ha chiuso la strada verso Olevano Sul Tusciano. Il rogo potrebbe essere doloso e sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per individuare gli eventuali piromani che hanno appiccato il fuoco.