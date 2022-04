Incendio al deposito allarme nube nera

Incendio al deposito della ditta «Sud frutta Nocerina» utilizzata da diverse attività e al cui interno vi erano anche tanti mezzi per il trasporto. Il fuoco ha bruciato mobili e masserizie di plastica che hanno rilasciato fumi neri e pericolosi in atmosfera. Il massivo ed incisivo itervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno ha impedito alle fiamme di propagarsi e quindi di evitare problemi per le abitazioni vicine. Contattata anche l'Aroac per i rilievi ambientali mentre i caschi rossi lavorano per capire l'origine dell'incendio.