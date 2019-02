Incendio nella notte nell'ospedale di Nocera Inferiore, nel Salernitano. A quanto pare, intorno a mezzanotte, ha preso fuoco del materiale plastico tra due locali della struttura. Non si registrano feriti. Diversi locali del nosocomio sono stati invasi dal fumo. Alcuni pazienti sono stati trasferiti e un'ambulanza è stata devitata in un altro ospedale. La situazione è rientrata rapidamente grazie all'individuazione dell'origine del rogo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno effettuato i rilievi per comprendere cosa abbia scatenato l'incendio.

Sabato 2 Febbraio 2019, 20:13 - Ultimo aggiornamento: 3 Febbraio, 07:39

