Sabato 21 Luglio 2018, 11:48

È morta nella notte dopo tre giorni di agonia Rosa Cusati, 56 anni di Camerota, rimasta ustionata in un incendio verificatosi all'interno della propria abitazione a causa di un corto circuito. La 56enne era stata ricoverata il giorno stesso dell'incendio al Centro Grandi Ustioni del Cardarelli di Napoli in gravissime condizioni per aver riportato ustioni in parte del corpo. Nel rogo erano rimasti feriti, in maniera non grave, anche un uomo ed altre due donne che si trovavano all'interno dell'appartamento ubicato in via Ciro Coppola, nel centro cittadino di Marina di Camerota