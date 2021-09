Incendio nel pomeriggio ad Atena Lucana. In fiamme un'area con la presenza anche di numersi veicoli dismesse.

Sul posto immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina guidati dal caposquadra Ernesto Bruno. L'intervento è stato risolutivo perché potevano esserci peggiori conseguenze anche per l'ambiente. Ci saranno accertamenti da parte delle forze dell'ordine per comprendere se quei mezzi potevano essere posizionati in quella zona.