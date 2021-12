Tragedia a Battipaglia. Una donna, 65enne battipagliese, è deceduta questa sera nella sua abitazione in via Mazzini durante un devastante incendio. La signora non deambulante è stata raggiunta dalle fiamme ed è deceduta poco dopo.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell'incendio.