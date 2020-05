Un incendio si èverificato questa mattina a ridosso di un vivaio a Battipaglia. Le fiamme hanno provocato una densa nube di fumo visbilie da molto lontano, anche dall'autostrada del Mediterraneo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno spento il rogo e le forze dell'ordine per appurare le cause dell'incendio. Precoccupati gli abitanti di via Ionio, dove si è verificato l'incendio, per la nube di fumo sprigionatasi nell'atmosfera come negli ultimi mesi quandosi sono verificati numerosi incendi nella zona industriale di Battipaglia che hanno distrutto molte tonnellate di rifuti provocando lo sprigionamento di diossina. © RIPRODUZIONE RISERVATA