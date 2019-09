Giovedì 12 Settembre 2019, 06:12

Un vasto incendio si è verificato la scorsa notte nella zona industriale di Battipaglia in un'azienda che trasforma pneumatici in bitume. Le fiamme hanno causato una grande nube di fumo nero e acre. La diossina ha invaso tutta la città e i comuni limitori come nelle scorse settimana, quando, sempre nelle zona industriale, bruciò uno stabilimento dove erano depositate tonnellate di rifiuti.Sul posto i vigili del fuoco con numerose squadre che sono al lavoro per spegnere il rogo e le forze dell'ordine per stabilirne le cause.