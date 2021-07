Incendio a Battipaglia, in fiamme azienda di abbigliamento

Un violento incendio è scoppiato questa notte, intorno a mezzanotte, presso un’azienda della zona industriale di Battipaglia.

Si tratta della Cantalupo, azienda che produce abiti da lavoro e abbigliamento, dove sono accorse numerose autobotti dei vigili del fuoco e, in supporto, della Protezione civile di Battipaglia. Le fiamme, che dopo oltre cinque ore non erano ancora state domate, hanno generato un’intensa colonna di fumo che ha destato preoccupazione nella popolazione per i noti incendi degli anni passati.

Al momento, comunque, ancora non si conoscono le ragioni dell’incendio, ma pare esclusa la causa dolosa.