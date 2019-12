Sfiorata la tregedia a Bellizzi. Un incendio ha devastato una palazzina in via Della Repubblica e le famiglie sono rimaste intrappolate tra le fiamme e il fumo acre. Tra i soccorrittori che hanno salvato un disabile, due bambine ed un'anziana Domenico Napolitano, addetto all'anticendio dell'aeroporto Costa d'Amalfi, che ha sfidato le fiamme aiutando gli inquilini ad abbandonare il palazzo. Sul posto i vigili del fuoco di Salerno, coordinati dal capo squadra Sabatino Pugliese, che hanno spento l'incendio ed hanno messo in sucurezza la palazzina. Ingenti i danni nel vano scantinato e al primo piano del palazzo. In corso le indagini per appurare la causa dell'incendio. Napolitano dopo aver salvato gli inquilini della palazzina dove si è verificato il rogo è stato costretto a recarsi in ospedale e a sottoporsi all'ossigenoterapia per aver respirato il fumo acre provocato dalle fiamme. © RIPRODUZIONE RISERVATA