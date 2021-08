Incendio a Caggiano: evacuate le case e chiusa la Provinciale

Incendio a Caggiano nella zona di san Francesco. In fiamme la montagna che collega con Salvitelle. Sono state evacuate almeno tre abitazioni ed è stata chiusa la strada provinciale verso Salvitelle per il rogo e la caduta massi. In fiamme anche alcuni pannelli fotovoltaici.

Sul posto I vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, le squadre anti incendio boschivo della Comunità Montana Alto Tanagro e i volontari della protezione civile Gopi Caggiano.

Il sindaco Modesto Lamattina punta il dito: «È un atto doloso da parte di qualcuno senza coscienza. Almeno tre punti di innesco». Le forze dell'ordine stanno portando avanti tutti gli accertamenti del caso.