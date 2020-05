Incendio oggi pomeriggio in un capannoine di un azienda dolciaria a Battipaglia. Il fuoco ha avviluppato il capannone nella zona industriale di Battipaglia dove si sono precipitate due squadre dei vigili del fiuoco del distaccamento di Eboli che sono a lavoro per spegnere il rogo. Il fuoco sarebbe divampato attorno ad alcune pedane di legno e poi ha raggiunto il capannone. Al momento non sono ancora note le cause dll'incendio e le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l'episodio e appuare se si tratta di un atto doloso. © RIPRODUZIONE RISERVATA