Incendio in casa a Battipaglia: badante muore, salva due anziani

Tragedia la scorsa notte a Battipaglia. Un incendio ha devastato un'abitazione nel rione Serroni. Una donna, bulgara 57enne, è deceduta mentre è stata raggiunta dalle fiamme. Due anziani, moglie e marito, che abitavano nell'abitazione distrutta dalle fiamme sono stati salvati e sono ricoverati all'ospedale di Battipaglia.

La donna deceduta da tempo assisteva gli anziani e molto probabilmente dopo essere uscita dall'abitazione in fiamme è ritornata all'interno per mettere in salvo i coniugi o per prendere degli effetti personali ma poi è deceduta. L'incendio è stato causato da una stufa.

