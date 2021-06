Incendio in casa a Polla, nell'abitazione non c'era degrado

In merito alla notizia di due giorni fa sulla casa che ha preso fuoco a Polla, nella quale i vigili del fuoco per spegnerla hanno trovato alcune buste di rifiuti, occorre sottolineare, come ha reso noto lo stesso residente (rimasto ferito alle mani) che non c'era alcun tipo di degrado bensì alcune foto pubblicate fossero conseguenti alle operazioni di spegnimento delle fiamme (incendio scatenato da un corto circuito del televisore).

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO Incendio con esplosione ai Colli Aminei: donna e bimbo in ospedale L'INCENDIO Incendio a Napoli in casa a San Martino: un'anziana morta...

Quindi ha fatto sapere di non vivere in situazione di degrado. L'intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina è stato fondamentale per evitare il peggio, ma altrettanto fondamentale è stato l'intervento di alcuni vicini che lo hanno aiutato.