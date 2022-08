Incendio tra i boschi di Cetara e Erchie: senso di marcia alternato sull'Amalfitana

Un nuovo incendio si è sviluppato intorno a mezzogiorno in Costiera Amalfitana. Esattamente tra i boschi a metà tra Cetara e Erchie. Alimentate dal forte vento le fiamme si stanno pian piano espandendo lungo.il fronte di roccia mentre la nuvola di fumo si sta spostando verso il centro di Cetara dove si percepisce un odore acre di bruciato.

Sul posto oltre al sindaco Fortunato Della Monica sono giunti i vigili del fuoco di Salerno e gli addetti del servizio antincendio della provincia di Salerno mentre i volontari della protezione civile stanno regolando il traffico a sensi di marcia alternato in quanto le fiamme si trovano poco al di sopra della statale amalfitana 163.

Si attende ora l'arrivo del servizio antincendio della Regione Campania che dovrà attivare le procedure per l'intervento dei mezzi aerei. L'oncendio di stamani è il secondo in ordine di tempo in Costiera Amalfitana. Le fiamme a inizio mese avevano interessato soltanto i boschi di Tramonti.