Mercoledì 1 Maggio 2019, 17:29

Primo maggio al lavoro per i vigili del fuoco del Distaccamento turno “A” Sala Consilina, guidati dal caposquadra Massimo Impembo. Intorno alle 11, un incendio si è sviluppato nella Chiesa di Sant’Andrea a Teggiano. A causare l’incendio, innescatosi nella nicchia che contiene una statua della Madonna di Pompei, il surriscaldamento dell’apparato elettrico che, all’interno della nicchia, illumina la Madonna, in pratica la ghirlanda di luci che ha sul capo. Di qui le si sono sprigionate le fiamme, che in breve tempo hanno generato fumo densissimo che ha invaso la chiesa impedendo la visibilità all’interno.Fondamentale per la salvezza della Chiesa si è rivelato il pronto intervento dei vigili del cuoco, che indossando le apposite attrezzature protettive sono riusciti ad entrare ed aprire la nicchia ed estrarre la madonna in fiamme, spegnendo l’incendio e mettendo in sicurezza la struttura.