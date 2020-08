Arrivano le reazioni politiche sull'incendio di rifiuti nell'azienda Sra di Polla. Blitz del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano nella zona industriale di Polla dove sono stoccate le balle "salvate" dell'incendio. "Immagini inquietanti. Cammino tra cumuli di rifiuti che formano pareti che dominano lo sguardo e l'orizzonte, senza far vedere oltre. L'aria è irrespirabile. Ai miasmi si aggiunge l'odore acre dei rifiuti che bruciano. Poche altre volte in vita mia ho vissuto una simile sensazione. Sono a Polla. In fiamme il sito di stoccaggio di rifiuti. L'anno scorso, con le stesse modalità, bruciava Battipaglia. Bruciano ancora una volta le ecoballe, che di "eco" non hanno nulla".



Anche I'altro consigliere Francesco Emilio Borrelli ha parlato del caso di Polla. “Negli scorsi anni nello stesso impianto, infatti, si sono verificati altri incendi sempre di notevoli dimensioni. Inizia a preoccupare l’incredibile casualità di questi incendi. E’ probabile, a questo punto, che non si tratti di una coincidenza, ma questo saranno del forze dell’ordine, che ringraziamo per il lavoro svolto questa notta, a stabilirlo. La criminalità organizzata ha sicuramente interesse a creare un nuovo sistema di crisi nel settore dei rifiuti. Per questo motivo bisogna vigilare ancora di più e stare con gli occhi aperti”. Lo hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi-Europa Verde e Sofia Esposito, commissario di Europa Verde a Salerno.



