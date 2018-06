Incendio in un palazzo a Battipaglia, tre intossicati: fermato il presunto piromane

Mercoledì 6 Giugno 2018, 08:06 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 08:06

Eboli- Incendio doloso nel portone di un palazzo, tragedia sfiorata nella notte in piazza Mustacchio. I carabinieri hanno fermato uno straniero con il viso ustionato. E' sospettato di aver appiccato le fiamme nelle scale. I militari sono riusciti appena in tempo a sottrarre il piromane dal linciaggio degli inquilini.I medici dell'Humanitas hanno trasferito tre persone in ospedale che accusavano una lieve intossicazione per il fumo inalato. Enorme la paura registrata tra gli inquilini tra cui diversi bambini.Fiamme e fumo hanno invaso gli appartamenti. Erano l'1:30 di notte quando le urla e le richieste di aiuto hanno svegliato i residenti all'ingresso di Eboli. In zona si sono precipitati i vigili del fuoco, i carabinieri e un'agenzia di vigilanza privata. Pochi minuti dopo sono arrivati i medici del 118 che hanno trasferito tre persone in ospedale.Domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno dovuto fare i conti con il fumo. Il portone di ingresso è rimasto annerito. Questa mattina verrà effettuato un sopralluogo più accurato per verificare l'abitalità e l'agibilità del palazzo. Il fumo ha impregnato le pareti e ha invaso gli appartamenti. Danni sarebbero stati registrati all'impianto elettrico a piano terra.Molti residenti raccontano che il presunto piromane straniero avrebbe già provocato altri danni e altri disagi nel quartiere con episodi simili.