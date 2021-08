Diversi bovini sono morti nell'incendio di un deposito agricolo a Sassano, nel Salernitano. Il rogo, divampato per cause in corso di accertamento, é stato spento dai vigili del fuoco dopo diverse ore di lavoro. In fumo decine di balle di fieno stoccate all'interno del deposito agricolo la cui struttura ha subito seri danni. Sul posto anche volontari della protezione civile e personale veterinario dell'ASL Salerno.