Abitazione distrutta dalle fiamme ad Eboli

Un incendio ha devastato un'abitazione ad Eboli. Il rogo si è verificato oggi pomeriggio e la famiglia che abita nell'abitazione in cui sono divampate le fiamme si è subito precipitata per strada riuscendo a mettersi in salvo.

L'incendio è avvenuto lungo la statale 19 che è stata anche chiusa al traffico per consentire ai vigili del fuoco di spegnere le fiamme velocemente e agevolmente. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli, che sono a lavoro per accertare le cause dell'incendio.