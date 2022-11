Fiamme in un appartamento alla frazione Orignano, la donna che era all'interno è stata tratta in salvo dai carabinieri. I vigili del fuoco hanno provveduto a domare l'incendio e a mettere in sicurezza l'area. Un intervento provvidenziale, reso possibile grazie all'allerta lanciata da una vicina di casa che, viste le fiamme fuoriuscire dall'abitazione, ha chiamato i militari. I fatti risalgono al primo pomeriggio di martedì scorso. L'incendio ha avuto origine da una stufa alimentata da una bombola a gas e poteva avere un esito diverso da quello registrato.

L'intervento è stato effettuato dall'aliquota radiomobile della compagnia di Mercato San Severino, diretta dal maggiore Carlo Santarpia, e dai militari della stazione di Baronissi, guidati dal comandante Colella, i quali, una volta giunti sul luogo dell'incendio, nato per un malfunzionamento di una stufa, sono riusciti a contenere le fiamme chiudendo la valvola di sicurezza della bombola. Fortunatamente la chiamata della vicina di casa della donna, giunta alla centrale operativa della compagnia di Mercato San Severino, ha permesso di intervenire in tempi brevi e di mettere in salvo l'ignara signora. Infatti, in questi casi la tempestività è indispensabile ed i militari, una volta giunti sul posto, hanno individuato la bombola e sono riusciti a chiuderne la valvola di sicurezza. Immediatamente dopo hanno provveduto a spostare la bombola sul balcone dell'abitazione per scongiurare ulteriori pericoli per cose e persone. Intanto, sul posto è giunto il personale sanitario del 118 che ha provveduto ad assistere la proprietaria dell'immobile e a medicare uno dei militari che nel corso dell'intervento ha riportato una lieve scottatura alla mano. Mentre le operazioni di messa in sicurezza degli ambienti sono state eseguite dai vigili del fuoco che hanno prioritariamente spento il rogo.