NOCERA INFERIORE. Incendio al mercato-ortofrutticolo di Nocera Pagani. E' accaduto questa mattina, poco dopo le 12.00, con le fiamme a svilupparsi all'interno di uno dei padiglioni dello stand. A finire bruciate diverse casse in plastica e legno, che hanno propagato le fiamme e generato un denso fumo nero. Operatori e dipendenti del mercato hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore, che hanno provveduto a domare le fiamme e a spegnere l'incendio. L'operazione non è stata di breve durata. Alcuni degli stand interessati dall'incedio, in ragione di quanto accaduto, saranno ora costretti a sospendere le proprie attività per qualche giorno. Diversi i danni all'interno e all'esterno, ancora in fase di quantificazione. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, anche loro giunti presso il mercato ortofrutticolo per capire come sia scoppiato l'incendio. Non si esclude nulla, neanche l'ipotesi del dolo, oltre a quella della casualità. © RIPRODUZIONE RISERVATA