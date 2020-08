Un vasto incendio ha colpito nella mattinata di oggi un’area collinare, nel comune di Montecorice. Le fiamme si sono sviluppate in località Pistacchio, a ridosso del centro abitato della frazione Agnone Cilento.

Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni. Sul posto vigili del fuoco e comunità montana Alento-Monte Stella per le operazioni di spegnimento, che sono tuttora in corso. Non è la prima volta che quest’area viene colpita, purtroppo, dai roghi.

