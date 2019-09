Sabato 14 Settembre 2019, 13:17

Notte di fuoco in pieno centro ad Eboli. Un incendio si è verificato in un negozio di abbgliamento per uomo in viale Amendola nel cuore della città. Le fiamme sono divampate verso le 4 della scorsa e i rsidenti appena hanno notato il fuoco hanno allertato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che hanno spento il rogo e i carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Luca Geminale, che hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell'incendio.