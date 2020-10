Ha appiccato il fuoco in un centro educativo a Pontecagnano ed è stato arrestato dai carabinieri. Lo straniero ospitato nella struttura La casa di Pippi ha bruciato suppellettili e cartoni e poi il fuoco ha distrutto alcune stanze della struttura in cui erano ospitati anche altri stranieri che sono stati messi in salvo dai carabinieri. Ingenti i danni causati dall'incendio. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco mentre i carabinieri hanno arrestato il piromane accusato di incendio doloso.

