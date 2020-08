Danno fuoco a del fogliame per ripulire i terreni, vengono così denunciate due persone a Roccapiemonte. L'operazione è stata condotta dalla polizia locale agli ordini del comandante Graziano Lamanna, durante un controllo straordinario del territorio, con due sanzioni amministrative dirette ad altrettante persone, accusate di aver dato fuoco a del fogliame per pulire i propri terreni. Per entrambi la multa è di 300 euro, ai sensi della legge regionale 11 del 1996, con contestuale segnalazione alla Procura di Nocera Inferiore, nel caso di reiterazione del reato.

«La polizia municipale sta effettuando un lavoro minuzioso di controllo del territorio anche per evitare situazioni come quelle che hanno portato alle multe elevate oggi. Chiedo però maggiore collaborazione ai cittadini - ha detto il sindaco Carmine Pagano - affinché le loro segnalazioni siano più precise e dettagliate, al fine di effettuare un’attività più incisiva, con interventi mirati che portino ad individuare immediatamente i trasgressori. Tra l’altro stiamo vivendo un periodo difficile, complicato, legato all’emergenza sanitaria per il Covid-19, con l’amministrazione comunale (pertanto anche il nostro comando di polizia locale) che sta profondendo uno sforzo immane per garantire maggiore sicurezza alla popolazione. Sono preoccupato perché ogni giorno giungono notizie che riguardano atteggiamenti sconsiderati per quanto attiene il protocollo anti Coronavirus, con persone che non utilizzano la mascherina o non tengono conto delle disposizioni sul distanziamento sociale e di evitare gli assembramenti. Mi appello al buonsenso dei cittadini e chiedo loro di essere più responsabili, nei comportamenti e anche nel fornirci le segnalazioni in modo adeguato».

