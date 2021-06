Incendio nel rimessaggio di barche, due operai salernitani ustionati

Due operai sono rimasti gravemente feriti in seguito alle ustioni riportate in un incendio avvenuto mentre stavano lavorando in un deposito di rimessaggio imbarcazioni a Pontecagnano Faiano, nel Salernitano. I due operai stavano effettuando riparazioni su una imbarcazione quando, per cause ancora da chiarire, si è sviluppato un incendio.

Ricoverati nell'ospedale di Salerno, hanno ustioni tra secondo e terzo grado. A causa delle ferite, molto probabilmente verranno trasferiti nel Reparto Grandi ustionati del Cardarelli di Napoli. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco. L'area dov'è avvenuto l'incidente è stata sequestrata. È stato attivato anche il Servizio prevenzioni e infortuni sul lavoro della ASL.