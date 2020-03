LEGGI ANCHE

SARNO. E' stato liberato in virtù della definizione di un programma di messa alla prova il giovane ragazzo minorenne di Sarno, accusato di aver appiccato il fuoco sul monte Saretto, lo scorso settembre 2019. Le fiamme distrussero ettari di vegetazione, provocando danni enormi all'ambiente circostante. Per il ragazzo, di 16 anni, l'accusa era di incendio boschivo e disastro ambientale.Nel caso specifico, per l'imputato il procedimento penale viene sospeso, in attesa dell'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità che il minore dovrà effettuare per estinguere il reato, ed evitare il processo. Come previsto dalla legge, il ragazzo sarà affidato all'ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento, sul quale l'ultima parola spetterà al gip per una congrua valutazione, che preveda lavori o prestazioni gratuite in favore della collettività. Il ragazzo è difeso dall'avvocatoNella stessa indagine, la procura presso il tribunale dei minori di Salerno, nella figura del pm Angelo Frattini, aveva archiviato la posizione di un altro giovane, che si trovava in compagnia del 16enne quella sera. Il ragazzo che invece provocò la distruzione di venti ettari di vegetazione fu arrestato e trasferito poi in un istituto per minori. Nel gruppo di giovani, che pure era numeroso quella sera, qualcuno avrebbe anche redarguito il giovane per l'incendio, appiccato con un accendino, che da lì a poco sarebbe divampato.Il 16enne fu successivamente denunciato a piede libero a seguito di in una seconda indagine per spaccio di stupefacenti, ma successivamente prosciolto, dopo il ritrovamento di 70 grammi di marijuana in uno zaino. Le analisi effettuate sulla sostanza riferirono dell'assenza di principi psicoattivi.