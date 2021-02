Incendio in un’abitazione a Sarno, le fiamme in pochi minuti hanno avvolto la casa. Salvati i proprietari e le due bimbe. L’incendio è divampato all’improvviso nell’edificio di via Paolo Falciani. Lingue di fuoco che si sono propagate lasciando poche aree libere che hanno consentito fortunatamente di mettere al sicuro due bimbe di 4 e 9 anni insieme. Sono riusciti a scappare in tempo, prima che la casa fosse completamente avvolta da fumo e fiamme. Sul posto vigili del fuoco, gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato, tecnici del Comune ed assistenti sociali. La famiglia messa in salvo si trova ora ospitata da alcuni familiari. L’edificio è stata completamente distrutto. Dalle prime indiscrezioni l’incendio sarebbe stato innescato da un corto circuito, forse di una stufa utilizzata per riscaldarsi.

