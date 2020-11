Incendio alla stazione ferroviaria di Sarno, indagini a tutto campo. Non è esclusa la matrice dolosa. Il terribile incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi alla stazione delle Ferrovie dello Stato in corso Umberto I. Una esplosione, poi le fiamme che in pochissimi secondi si sono propagate. Lingue di fuoco alimentate dal forte vento ed un’alta colonna di fumo denso visibile a diversi chilometri di distanza. Tanta la paura per i residenti della zona che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto i vigili del fuoco, la Polizia di Stato, i volontari della protezione civile I Sarrasti, che hanno lavorato diverse ore per riuscire a domare le fiamme. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, ma è stata per il momento accantonata quella del corto circuito all’interno di una cabina. Le fiamme si sarebbe sviluppate nel deposito e le indagini non escludono la matrice dolosa. Saranno visionate anche le immagini del sistema di videosorveglianza.

