Un incendio si è verificato in un'abitazione a Battipaglia. Le fiamme hanno avviluppato le suppellettili nell'abitazione dove è divampato l'incendio mentre i condomini di un palazzo di via Mazzini, dove si è verificato l'incendio, hanno abbandonato le case. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri. Non sono state ancora appurate le cause del rogo. © RIPRODUZIONE RISERVATA